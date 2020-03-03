الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستستكمل غدًا مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 لقاءات .ويلتقي الكوكب صاحب المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة مع ضيفه النهضة صاحب المركز السادس بـ 43 نقطة، وذلك على ملعب نادي الشعلة بالخرج، في افتتاح اليوم الثاني من منافسات الجولة الـ 27.وعلى ملعب جامعة نجران بنجران، يستضيف فريق نجران الـ 11 بـ 35 نقطة، ضيفه فريق الخليج الـ 14 برصيد 30 نقطة، ويلعب فريق الجبلين صاحب المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة بـ 40 نقطة مع ضيفه القادسية صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ويستضيف ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، المباراة التي تجمع بين العين في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، مع ضيفه التقدم صاحب المركز الـ 20 والأخير بـ 22 نقطة .وتختتم مباريات الغد، باللقاء الذي يجمع بين المجزل الـ 18 برصيد 22 نقطة مع ضيفه البكيرية صاحب المركز الخامس بـ 44 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.// انتهى //11:34ت م0071