رام الله 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اطلاع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائهما أمس الإثنين في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية، تونس، على آخر المستجدات السياسية، وجهود القيادة لمواجهة "صفقة القرن" من خلال دعوة الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وإيجاد آلية تفاوضية جديدة تكون فيها الرعاية متعددة والمرجعية هي القانون الدولي والقرارات الأممية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، من انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأصابت ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، و20 آخرين بينهم المصور الصحفي محمد السايح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت سبعة فلسطينيين ، فيما أقدم مستوطنون على قطع عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم وسلفيت.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "صفقة القرن" ضاعفت ارهاب المستوطنين عبر ميليشياتهم وتشكيلاتهم ومنظماتهم المسلحة، وفتحت شهيتهم لإبتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.وأوردت صحف فلسطين خبر مشاركة فلسطين، في أعمال الدورة (153) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان، على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل برئاسة وزير الشؤون الخارجية بالسلطنة يوسف بن علوي .وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //11:41ت م0073