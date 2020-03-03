اقتصادي / "تطبيقات الزكاة وإجراءاتها بالمملكة" ورشة عمل بمدينة السيح غدًا
الثلاثاء 1441/7/8 هـ الموافق 2020/03/03 م واس
السيح 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس
تقيم غرفة الخرج غداً ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الزكاة وإجراءاتها بالمملكة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك بمقر الغرفة الجديد .
وتهدف ورشة العمل إلى شرح لائحة الزكاة المعدلة التي تطبقها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق اللوائح والأنظمة، فيما تتناول محاورها " الخاضعون للزكاة، وإجراءات التسجيل، وتقديم الإقرارات وأنواعها، وإجراءات الاعتراض والاستئناف، وإجراءات التحصيل " .
وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة البرامج التي تقيمها غرفة الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.
// انتهى //
11:48ت م
0075