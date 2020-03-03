السيح 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستقيم غرفة الخرج غداً ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الزكاة وإجراءاتها بالمملكة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك بمقر الغرفة الجديد .وتهدف ورشة العمل إلى شرح لائحة الزكاة المعدلة التي تطبقها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق اللوائح والأنظمة، فيما تتناول محاورها " الخاضعون للزكاة، وإجراءات التسجيل، وتقديم الإقرارات وأنواعها، وإجراءات الاعتراض والاستئناف، وإجراءات التحصيل " .وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة البرامج التي تقيمها غرفة الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //11:48ت م0075