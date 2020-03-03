طولكرم - أريحا 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظتي طولكرم وأريحا بينهم فتيين.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف محمد محمود زقوت من مدينة طولكرم، وباسل عصام عارف عيد من ضاحية اكتابا شرق المدينة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال مدينة أريحا ومخيم عين السلطان واقتحمت بعض المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل الفتيين رائد سائد فايق إبراهيم وأمير مروان محمد الصرفندي من منزليهما.// انتهى //11:48ت م0076