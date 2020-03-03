الجزائر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بنقل 130 مواطنًا جزائريًا مقيمين في الصين إلى الجزائر عن طريق شركة الخطوط الجوية الجزائرية .وتطرقت صحف الجزائر إلى إعلان وزير الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو عن عقد اجتماع للجنة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا بعاصمة الكونغو، برازفيل، يوم 12 مارس الجاري، مشيرة إلى إعلان المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة عن تقديم استقالته للأمين العام انطونيو غوتيريش بسبب عدم التزام المجتمع الدولي باتفاق الحل السياسي وغياب الجدية في المحادثات بين طرفي الصراع.وفي الشأن العراقي، أخبرت عن تأكيد محمد توفيق علاوي اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وفي المتفرقات الدولية الأخرى، أشارت صحف الثلاثاء إلى إصرار حركة طالبان على استئناف هجماتها ضد القوات الأفغانية، حتى الإفراج عن 5 الآف من عناصرها في سجون الحكومة الأفغانية.// انتهى //11:51ت م0078