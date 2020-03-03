رياضي / " تونس والسنغال يلتقيان غداً في نهائي كأس العرب للشباب
الثلاثاء 1441/7/8 هـ الموافق 2020/03/03 م واس
الدمام 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس
تقام غدًا المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في المملكة .
ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام الساعة السادسة مساءً النهائي الذي يجمع منتخبي تونس والسنغال " ضيوف الشرف للبطولة "
وبلغ المنتخب التونسي النهائي بعد تخطيه عقبة نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل، خلال مواجهتهما في الدور نصف النهائي .
وفي المقابل، تأهل المنتخب السنغالي بعد تغلبه على نظيره المنتخب المصري 6 - 5 بركلات الترجيح، خلال مواجهتهما في مباراة نصف النهائي، بعد أن اختتمت الأشواط الأصلية للمباراة بالتعادل هدف لهدف لتنتقل المباراة لركلات الترجيح، ويحسم التأهل لمواجهة نظيره التونسي في المباراة النهائية للبطولة.
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11:53ت م
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