الدمام 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستقام غدًا المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في المملكة .ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام الساعة السادسة مساءً النهائي الذي يجمع منتخبي تونس والسنغال " ضيوف الشرف للبطولة "وبلغ المنتخب التونسي النهائي بعد تخطيه عقبة نظيره المغربي بأربعة أهداف دون مقابل، خلال مواجهتهما في الدور نصف النهائي .وفي المقابل، تأهل المنتخب السنغالي بعد تغلبه على نظيره المنتخب المصري 6 - 5 بركلات الترجيح، خلال مواجهتهما في مباراة نصف النهائي، بعد أن اختتمت الأشواط الأصلية للمباراة بالتعادل هدف لهدف لتنتقل المباراة لركلات الترجيح، ويحسم التأهل لمواجهة نظيره التونسي في المباراة النهائية للبطولة.// انتهى //11:53ت م0079