أبها 8 رجب 1441هـ الموافق 3 مارس 2020م واسعقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير أمس، اجتماعاً للمجلس الاستشاري بالمنطقة برئاسة مدير عام الإدارة الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي، وحضور أعضاء المجلس.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التدريبية في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، ومنها مناقشة طلب فتح عدد من التخصصات الجديدة في بعض المنشآت التدريبية بمنطقة عسير بما يلبي حاجة سوق العمل, إلى جانب مناقشة آليات تطوير برنامج الأمير فيصل للصيانة التطوعية.// انتهى //12:05ت م0081