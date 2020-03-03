الطائف 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسنظمت جامعة الطائف مؤتمراً عملياً بعنوان "أحدث الوسائل التشخيصية لسائل النخاع الشوكي"، بحضور أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية وعدد من المشاركين والمشاركات المهتمين بهذا المجال من داخل الجامعة وخارجها.وشارك في المؤتمر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بقسم علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وقدموا محاضرات علمية متخصصة، معتمدة بواقع 8 ساعات تعليم طبي من هيئة التخصصات الصحية .وتطرق المؤتمر إلى أحدث وسائل التشخيص المبنية على الأدلة والبراهين العلمية لسائل النخاع الشوكي، مع شرح ميكانيكية أخذ العينة من دون ألم، وبمراقبة عالية في جودة الأداء.// انتهى //13:10ت م0105