ينبع 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسانطلقت اليوم بتعليم ينبع، تصفيات المرحلة الثانية لبرنامج "القارئ الماهر" والتي تقام تحت إشراف قسم الصفوف الأولية "بنين وبنات" حيث استضافت ابتدائية الشاطئ تصفيات البنين في قطاع ينبع البحر، وإبتدائية الإمام القرطبي في مدارس ينبع الصناعية، على أن تستكمل بقية القطاعات التصفيات يومي الأربعاء والخميس،و أقيمت تصفيات المسابقة في مدارس البنات على فترتين في كل من الابتدائية السادسة بينبع الصناعية والابتدائيتين الخامسة والتاسعة بينبع البحر.وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات الصف الثالث المتأهلين من المرحلة الأولى للمسابقة "مستوى المدارس" والبالغ عددهم 294 طالب وطالبة، وذلك بحضور رئيسي قسم الصفوف الأولية سامي سنوسي وحياة سليمان ومديري ومديرات المكاتب وعدد من القيادات الإشرافية والتربوية ولجان تحكيم المسابقة.وأشار منسق البرنامج بتعليم ينبع علي بن خفير القرني أن البرنامج يهدف إلى تجويد مهارات القراءة الواعية، والكتابة الصحيحة وتحسين خطوط الطلاب، وتعزيز التنافس بينهم داخل المدرسة وخارجها، مضيفا أن البرنامج بدأ تنفيذ مرحلته الثانية على مستوى المكتب التعليمي، وصولا لتصفيات المرحلة الثالثة للتتويج على مستوى إدارة التعليم.يذكر أن تطبيق برنامج "القارئ الماهر" لهذا العام جاء انطلاقاً من مقترحات الميدان حول تطوير آليته وبرنامجه الزمني، بعد النجاح الذي حققه في العام الدراسي الماضي، حيث أكدت الوزارة على تطبيقه ورصد نتائجه وإعداد التقارير اللازمة عنه وإرسالها إلى الإدارة العامة للإشراف التربوي.// انتهى //13:12ت م0107