عرعر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسزار عدد من طالبات ومعلمات مدارس عرعر اليوم، جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية.وتجولت الطالبات داخل معرض الفن التشكيلي ومعرض التصوير الضوئي، واستمعن من مشرفة القسم النسائي سناء الملحم إلى موجز عن أهم الأنشطة والبرامج التي نفذتها الجمعية.وأوضحت مشرفة القسم النسائي سناء الملحم، أن أبواب الجمعية مفتوحة للجميع، وعلى الخصوص منسوبي التعليم، مؤكدة أن الجمعية مستعدة لتبني وصقل المهارات والمواهب وتنميتها وتقديمها للمجتمع وذلك في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والنحت والأعمال الحرفية والموسيقى والمسرح والخط العربي والشعر وغيرها.// انتهى //13:22ت م0109