سكاكا 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مشرف تعداد السعودية 2020 بالمنطقة محمد بن صالح النويصر وأعضاء الفريق .واطلع سموه خلال الاستقبال على الخطة من العد التي يعمل عليها الفريق في المرحلة الأولى وهي المراقبة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة والقوى العاملة على تنفيذ أعمال الخطة.كما اطلع سموه على خطة العد الفعلي من المرحلة الثانية التي ستبدأ نهاية شهر رجب الحالي وتستمر حتى منتصف شهر شعبان، ومن ثم تتم مراجعة البيانات النهائية للعد والإعلان عن النتائج التي تشمل السكان من ذكور وإناث ومواطنين ومقيمين، والمساكن والمنشآت.وأكد سمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال الهيئة العامة للإحصاء، ممثلة بفريق التعداد السكاني وتعاون جميع الجهات مع ذلك، لما لنتائج الإحصاء -بإذن الله- من دور في تحقيق التنمية الشاملة.وأعرب النويصر عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه وتوجيهات سموه التي تصب في مصلحة الجميع وتحقيق نتائج إيجابية بإذن الله .// انتهى //13:28ت م0110