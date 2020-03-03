برلين 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 188 اليوم .وقال معهد روبرت كوخ الألماني في بيان له إن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.// انتهى //13:28ت م0113