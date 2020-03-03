أبها 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسبحث مدير فرع معهد الإدارة بمنطقة عسير عبدالمحسن بن مشيط مع مدير جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة عبدالله المحسني، سبل دعم فئة ذوي الإعاقة في مجالات تدريب وتطوير الكفاءات السعودية بما يخدم الأطفال ذوي الإعاقة.جاء ذلك خلال زيارة قام بها ابن مشيط اليوم إلى مقر الجمعية بأبها، حيث اطلع على الخدمات التعليمية والفصول الدراسية بالقسم التعليمي، بالإضافة إلى القسم الطبي والخدمات العلاجية والعيادات التأهيلية المتخصصة في تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، إضافة إلى زيارة "المعرض التشكيلي المعلق" والذي يضم لوحات تشكيلية من إبداعات ورسومات الأطفال ذوي الإعاقة بالجمعية بعسير.// انتهى //13:30ت م0115