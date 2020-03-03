الرياض 08 رجب1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستشارك شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) في فعالية"سيسكو كونكت المملكة العربية السعودية 2020" والذي تنطلق فعاليته يوم غد في فندق هيلتون بمدينة الرياض وذلك تأكيدًا على التزامها لرحلة التحوّل الرقمي المستمرّ في المملكة .وتستعرض الإلكترونيات المتقدمة (AEC) خلال مشاركتها في الحدث، مجموعة من الحلول والخدمات المستندة على أنظمة سيسكو بما في ذلك أنظمة تحسين مركز البيانات وحلول أمن الشبكات.كما تسلط الضوء على استراتيجيتها للمساهمة في إنشاء نظام بيئي قوي للبنية التحتية الرقمية وفق رؤية المملكة 2030.وتتواجد الإلكترونيات المتقدمة (AEC) في الفعالية كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين لشركة سيسكو وذلك من خلال تقديم عدد من المنتجات في مجال شبكات المؤسسات والسحابة الإلكترونية والأمن ومراكز البيانات، والتي تستخدم عبر قطاعات واسعة النطاق بما في ذلك القطاع العام والرعاية الصحية والمؤسسات.و كشف ، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)عبد العزيز الدعيلج عن الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركة في المساهمة في دفع عملية التحول الرقمي في المملكة ا بصفتها رائدة إقليمية في مجال الصناعات الإلكترونية والتقنية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.وثمن الدعيلج التعاون الاستراتيجي مع الشركاء العالميين كشركة سيسكو، وأثر ذلك في قيادة الشركة لعمليات الابتكار في تطوير التقنية وتأمين أنظمة وحلول متقدمة تسهم في تطوير إمكانيات عملائها نحو خلق بيئة عمل حديثة تواكب متطلبات العصر وتسمح لهم بتطوير قدراتهم الإنتاجية وكفاءاتهم التقنية.وأوضح إن خدمات تحسين مركز البيانات في شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) ُيعد جزءًا من النهج القائم على تقديم الحلول التي تساعد العملاء على تحويل مركز بياناتهموإدارته وتحسين الأداء والأمن والحوكمة في مجال التطبيقات والخوادم والتخزين من خلال توحيد التوزيع، وتسريع الادخار وتسهيل إدارة مراكز البيانات وقياسها، مفيداً الوقت أن أمن الشبكات في المؤسسات يمكن المنظّمات من الاستفادة من الذكاء الذي توفّره الشبكة لاتخاذ قرارات أكثر اطّلاعًا بشأن السياسات والتهديدات السيبرانية.// انتهى //13:32ت م0116