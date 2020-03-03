الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسيرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة الأحد المقبل, "منتدى سياسات صحة المرأة", الذي تنظمه جمعية رفيدة لصحة المرأة بالتعاون المستشفى, وذلك في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.ويشهد المنتدى الذي ينطلق عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا في قاعة الملك سلمان بمقر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض سلسلة من المحاضرات المتخصصة يلقيها قيادات تنفيذية وأكاديمية في القطاع الصحي, كما تُعرض دراسات متعددة لأول مرة في موضوعات "تعويض المرأة في الأخطاء الطبية بين التنصيف والمساواة"، ومعدل انتشار الأمراض المزمنة لدى المرأة السعودية، وبرنامج التحول في القطاع الصحي وصحة المرأة، وتمكين القطاع غير الربحي، والتأمين الصحي وضمان حقوق المرأة، إضافة إلى مؤشرات صحة المرأة في السعودية.وعلى هامش فعاليات المنتدى سيتم توقيع اتفاقيات بين جمعية رفيدة لصحة المرأة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومؤسسة وريف الخيرية.// انتهى //13:36ت م0118