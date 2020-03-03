المذنب 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسرأس مدير التعليم بمحافظة المذنب سليمان بن إبراهيم الحسياني بمقر الإدارة اليوم، الاجتماع الرابع للجنة تحسين نواتج التعلم ، الذي يهدف إلى توعية جميع منسوبي الإدارة وقادة المدارس والمرشدين ورواد النشاط والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم, ووضع خطط ترفع من إنتاجية التعلم ورفع مستواه.وناقش الاجتماع النقاط المهمة والمعايير الأساسية والممارسات المقامة في المدارس والأساليب التي كان لها الأثر في تحسين نواتج التعلم ، وكذلك وضع معايير للأسئلة المطروحة في الاختبارات الشهرية والنهائية وفق نموذج الأسئلة المعتمدة في الاختبارات التحصيلية والقياس والتي تقيس مستويات الفهم الثلاثة" الحرفي, والتفسيري, والتطبيقي". ، إضافة لتفعيل الحملة التوعوية كالأنشطة المدرسية التي تبين ماهية نواتج التعلم وأهدافها ودورها وتشمل جميع فئات المجتمع التعليمي من طلاب ومعلمين ومشرفين.// انتهى //14:53ت م0158