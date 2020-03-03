كييف 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسسجلت أوكرانيا اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيطاليا.وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز الصحة العامة بوزارة الصحة الأوكرانية إيهور كوزين لرويترز، أن المصاب نُقل إلى المستشفى يوم السبت في مدينة تشيرنيفتسي بغرب البلاد وكان قادماً عبر رومانيا من ايطاليا إلى أوكرانيا.وأفاد مساعد وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، للصحفيين إن الرجل في حالة مستقرة، مضيفاً "أن لدينا أربع حالات مشتبه بها واليوم تأكدنا من إصابة إحداها".// انتهى //14:55ت م0159