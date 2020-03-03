عام / أوكرانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيطاليا
الثلاثاء 1441/7/8 هـ الموافق 2020/03/03 م واس
كييف 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس
سجلت أوكرانيا اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيطاليا.
وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز الصحة العامة بوزارة الصحة الأوكرانية إيهور كوزين لرويترز، أن المصاب نُقل إلى المستشفى يوم السبت في مدينة تشيرنيفتسي بغرب البلاد وكان قادماً عبر رومانيا من ايطاليا إلى أوكرانيا.
وأفاد مساعد وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، للصحفيين إن الرجل في حالة مستقرة، مضيفاً "أن لدينا أربع حالات مشتبه بها واليوم تأكدنا من إصابة إحداها".
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