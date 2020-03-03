الدمام 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مهرجان "كلنا الخفجي الثامن", بحضور محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، واللجنة المنظمة.ونوه سموه بأهمية الفعاليات والمهرجانات في تعزيز مكانة المنطقة الشرقية بوصفها وجهة سياحية للزوار، في مختلف الأوقات، مؤكداً حرص حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على إبراز المقومات السياحية لكل منطقة، والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة في كل منطقة، والتعريف بالتراث والموروث الثقافي، وتعزيز الصلة بين الحاضر والماضي.وأشار سمو أمير المنطقة الشرقية إلى ما تمتلكه محافظة الخفجي من شواطئ جميلة، وبراري شاسعة، مؤكداً أن الخفجي ثرية بتنوعها الجغرافي، وطاقاتها الشبابية النابضة، التي تعمل من أجل تطوير وتنمية المحافظة، وأهمية الالتزام بتعليمات السلامة، والشراكة مع مختلف الجهات لتوفير أجواء آمنة لرواد المهرجان، مشيداً سموه بما حققه المهرجان من نجاحات سابقة، متمنياً للجنة المنظمة التوفيق في نسخة هذا العام لمواصلة ما تحقق.من جهته، عبر محافظ الخفجي، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل والمستمر لما يخدم ساكني المحافظة، وحرصه على أن تكون الفعاليات والمناسبات المقامة وفق تطلعات الأهالي، وتكون جاذبة للزوار من مختلف المحافظات، مبيناً أن المهرجان في نسخة هذا العام، شهد تطويرات عديدة، وواصلت اللجان العاملة والمنظمة للمهرجان جهدها من أجل الظهور بأفضل صورة، مثمناً تدشين سمو أمير المنطقة الشرقية للنسخة الثامنة من المهرجان، متمنياً أن تكون عند تطلع سموه وتطلع الزوار.// انتهى //14:58ت م0161