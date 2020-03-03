سكاكا 08 رجب 1441 ه موافق 03 مارس 2020 م واستابع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان رئيس اللجنة العليا لمهرجان زيتون الجوف الدولي الثالث عشر , اليوم , سير إجراءات الفحوصات اللازمة بمختبر سلامة الأغذية التابع للأمانة .وأوضح مدير المختبر المهندس فهد الضويحي رئيس لجنة الفحص والجودة أن المختبر قام بفحص 180 ألف لتر زيت و 20 ألف كيلو زيتون مكبوس، مبينا أنه يتم إجراء الفحوصات المخبرية للزيت للتأكد من نسب الحموضة والتزنخ والغش والأحماض الدهنية والمعادن الثقيلةوالرطوبة والتذوق، بالإضافة لأربعة اختبارات على عينات الزيتون المكبوس تشمل المظهر والقوام والفحص المجهري ووجود حشرات وفطريات وخمائر .ولفت إلى أن منتجات 65 مزارعا اجتازت الفحص حتى الآن ، وذلك وفق المواصفات القياسية السعودية والمعايير الدولية المعتمدة باستخدام احدث الأجهزة المخبرية التي يعمل عليها مختصون بالمختبر من ذوي الخبرة، ليتم بعدها وضع الملصق الخاص " مجاز " وهو الشرط الرئيسي لدخول المنتج للمشاركة بالمهرجان.وأكد الضويحي استمرار العمل واستقبال منتجات المزارعين حتى اكتمال العدد.فيما قدم أمين منطقة الجوف شكره للقائمين على المختبر ، وحثهم على مواصلة الجهود في خدمة المزارعين ليتسنى لهم المشاركة في المهرجان .// انتهى //14:58ت م0162