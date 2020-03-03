الدمام 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا، أكاديمية الشرقية للقيادة النسائية بمحافظة الأحساء، التي تعد أول أكاديمية لتعليم القيادة للنساء في المحافظة، وهي ضمن مبادرات أرامكو السعودية للمجتمع.وتقع الأكاديمية التي صممت ونفذت وفق المواصفات والمعايير الدولية على مساحة 3500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50 ألف متر مربع.// انتهى //14:59ت م0164