عرعر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس لجنة رعاية السجناء "تراحم" سعود محمد الرويلي يرافقه أعضاء اللجنة، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التقرير السنوي لأعمال اللجنة .وناقش سموه أعمال اللجنة وسبل تطوير برامجها ومهامها والخدمات والبرامج المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة, إضافة لبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة؛ بما يحقق أهداف اللجنة في رعايتها للفئات المشمولة .ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية رجال الأعمال، والقطاع الخاص لدعم جهود هذه اللجنة التي تقدم الكثير لفئة مهمة في مجتمعنا، وتحتاج إلى وقفة ومساندة من الجميع، مؤكدا سموه أن للسجناء وأسرهم حقٌ علينا من خلال التخفيف عنهم والتعاطف معهم بإنسانية ومحبة، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله- ، لأفراد المجتمع كافة .// انتهى //15:00ت م0165