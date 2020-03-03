سكاكا 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسيواصل المعرض المصاحب لليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الجوف فعالياته لليوم الثالث ، منذ تدشين سمو أمير المنطقة له في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا .واستقبل المعرض خلال اليومين الماضيين زواره لعدد من الجهات الحكومية، والتي تركزت على طلاب المدارس ، حيث بلغ عدد زيارات المدارس 12 مدرسة بحضور 208 طلاب .وتجول الطلاب في أروقة المعرض مستمعين من القائمين عليه لشرح عن محتوياته والآليات المستخدمة وأغراض الاستخدام، كما استمعوا من خلاله الى محاضرات توعوية عن مخاطر الكهرباء التي أسهم فيها المعهد الصناعي الثانوي بالجوف .ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والعموم لزيارة المعرض والاستفادة من العروض التوعوية المقامة فيه ، والاستفسار من المختصين المتواجدين فيه عن أية استفسارات تخص السلامة المنزلية وغيرها .// انتهى //15:01ت م0168