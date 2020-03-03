الباحة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرة شراكة بين ادارة التعليم بالمنطقة وجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية.ووقع مذكرات التفاهم كل من مدير التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني وممثل جمعية تعاطف محمد أبو ملحة.وتنص المذكرة إلى تبادل الخبرات بين منسوبي التعليم ومنسوبي جمعية تعاطف، وتدريب وتأهيل منسوبي التعليم للتعامل مع الحالات وصقل مهاراتهم.وثمن سمو أمير المنطقة بالدور الذي تقوم جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية لخدمة المنطقة وأهلها وتقديم كافة الدعم من تدريب لمنسوبي الأجهزة الحكومية بالمنطقة.من جانبه أعرب بن حنش وأبو ملحه بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه المواتصل في كافة المجالات لخدمة مواطني منطقة الباحة.حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //15:02ت م0169