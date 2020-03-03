أبها 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية بمركز "قنا" التابع لمحافظة محايل عسير أمس ملتقى ثقافي اشتمل على فعاليات منبرية وفنية وجولات سياحية.وانطلق الملتقى بافتتاح معرض فني اشتمل على 60 لوحة تنوعت بين الرسم التشكيلي والتصوير الفوتوجرافي، رصد خلاله المشاركون جانبا من مظاهر الطبيعة الخلابة في "قنا"، تلاه محاضرة قدم خلالها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن المحسني لمحة تاريخية عن القصر الأثري المعروف في "قنا" بقصر "ابر امزليل".وأشار المحسني إلى أن القصر يعود إلى 200 عام حسب وثائق رسمية ويحتوي على نظام هندسي مختلف. كما تحدث عن الأوقاف الخيرية التي عرف صاحب القصر ومنها وقف قطع زراعية يحتوي على 55 قطعة. ثم ورقة لعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور عادل عبدالحميد بعنوان" المعطيات البيئية في قنا وعوامل الجذب السياحي التي أشار خلالها إلى بعض المعالم الجغرافية التي تتميز بها "قنا" ويمكن الاستفادة منها في الجذب السياحي.واختتمت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بأمسية شعرية أحياها الشاعر محمد إبراهيم يعقوب الذي قرأ عددًا من القصائد منها " قنا" ثم " للمجد والعليا" و" ترجمة شعرية لطرفة بن العبد" و"أخرى" و" قميص لأوراق بيضاء" و" اتكاء على كتف متعب" ثم ختم بمقاطع شعرية قصيرة.// انتهى //15:04ت م0170