جدة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسبتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، أبرمت أمانة الوقف اليوم، عقداً مع إحدى شركات المياه الوطنية لإنتاج وتوريد خمسة وعشرين مليونا وسبعمائة ألف عبوة للمياه الصحية الصالحة للشرب، وعقداً آخر لتوزيعها على 2800 مسجد من مساجد محافظة جدة لصالح مشاريع سقيا إفطار صائم في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ .وقد مثل أمانة الوقف الأمين العام لؤي بن همام طرابزوني، كما مثل الشركة مديرها الاستاذ فهد بن عبدالله الطريقي، ويأتي ذلك تنفيذاً للخطط المعتمدة للوقف في عام 2020م للتوسع فى الأعمال الخيرية.// انتهى //15:05ت م0171