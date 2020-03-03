حائل 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير ميدان الهجن بالمنطقة فهد الجروح ومدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي.وهنأ سموه مدير ميدان الهجن بمناسبة حصول الميدان على كأس الخليج بدولة الكويت، ومدير ميدان الفروسية بمناسبة حصول ممثل فروسية حائل مؤيد جندل الضعيفي على بطولة أبطال الميادين بالمدينة المنورة.وبارك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الحائزين على الإنجازات المشرفة للمنطقة، محفزاً الفائزين بتحقيق المزيد من الجوائز والنجاحات المشرفة للمنطقة التي تنعكس إيجاباً في تطوير رياضة الهجن والخيل والمسابقات المحلية والدولية ، متطلعاً سموه إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل.// انتهى //15:05ت م0172