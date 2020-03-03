الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية اليوم عن تسجيل أكثر من 8 آلاف مُقدم طلب للمشاركة في منافسات دورة الألعاب السعودية مع إغلاق باب التسجيل أمس الأثنين.وكشف مدير الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أن كل منطقة من المناطق الـ13 المشاركة ستقيم تصفيات تأهيلية لترشيح المواهب الاستثنائية للحدث الأكبر بالرياض، معبراً عن سعادته وفخره بهذا الرقم الكبير الذي يعكس وعي الشعب السعودي تجاه الألعاب المختلفة .وقال سموه: "نهدف من خلال الدورة التي تقام بداية من 23 مارس الجاري وحتى الأول من إبريل المقبل بمدينة الرياض تحت تنظيم وإشراف اللجنة الأولمبية العربية السعودية إلى إعطاء الفرصة للمحترفين من أجل تكثيف التدريبات وأن يكونوا على أتم الجاهزية لاستحقاقاتهم المقبلة ، كما نسعى لاكتشاف أبطال الغد وإعدادهم لتحقيق المجد الأولمبي تحت اسم المملكة في جميع المحافل العالمية .الجدير بالذكر أن المشاركين سيتنافسون في 40 لعبة على مدى عشرة أيام في 17 موقعا وهي: جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة الملك سعود، مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، استاد الأمير فيصل بن فهد، مركز الملك عبدالله المالي، الجنادرية، اسطبلات الخالدية، نادي الرياض، ملاعب الرياض للغولف، مركز تدريب الأمن العام، منتجع نوفا، مركز المرتجز للفروسية، مركز الجوهرة السوداء للبلياردو، سارينا سيفس، نادي الهلال، نادي النصر، ونادي الشباب.// انتهى //16:06ت م0213