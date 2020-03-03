الجزائر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسالتقى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بالجزائر العاصمة، الوزير المساعد لدى وزارة الخارجية الايطالية مانيلو دي ستيفانو،وأفاد بيان لوزارة الطاقة الجزائرية اليوم بأن الجانبان بحثا علاقات التعاون الثنائي في قطاع الطاقة وسبل دفعه وتطويره، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الاستثمار في مجالي المحروقات والطاقات المتجددة إلى جانب تطوير مشاريع ملموسة وإفادة المؤسسات الجزائرية بالتجربة الإيطالية في هذه المجالات.// انتهى //16:10ت م0215