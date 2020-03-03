المدينة المنورة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسوقع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمس، بمقر الجامعة، مذكرة تعاون شملت عدة مجالات للعناية بتاريخ وتراث المدينة المنورة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل بين الطرفين.ومثل الجامعة مديرها الدكتور نبيل بن علي الراجح، ومثل المركز المدير العام محمد بن مصطفى النعمان, وذلك بحضور عدد من المسئولين في الجهتين.وتضمنت المذكرة الاتفاق على التعاون في مجالات التأليف وإجراء الدراسات والأبحاث, وتحقيق المخطوطات والوثائق المهتمة بتاريخ وتراث المدينة المنورة، وإقامة البرامج والدبلومات الدراسية المتخصصة والدورات التدريبية في تاريخ المدينة النبوية وتطبيقاته المعاصرة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات والمحاضرات العلمية والمعارض، وكذلك إنتاج وتقديم البرامج والمواد الإعلامية التي تُعنى بتاريخ المدينة وتراثها، بالإضافة إلى إطلاق ودعم المبادرات الثقافية المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب تبادل الخبرات والكفاءات العلمية والإدارية والفنية بين الجهتين، والتعاون في المجالات التقنية ودعم المواقع الالكترونية والمنتديات العلمية والأكاديميات التعليمية المتخصصة بتاريخ المدينة المنورة وتراثها باللغات العالمية.// انتهى //16:10ت م0217