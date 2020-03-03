الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأعادت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) انتخاب عضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية، خالد بن عبد العزيز الحمود عضواً في مجلس إدارتها، ونائباً لرئيس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة للدورة الجديدة التي ستبدأ في يونيو 2020م.ويأتي انتخاب ممثل هيئة السوق المالية، تقديراً للتطورات التي تشهدها السوق المالية السعودية التي تحققت من خلال تنفيذ أهداف برنامج (تطوير القطاع المالي)، إحدى برامج رؤية المملكة 2030، الذي بدوره يسهم في تطوير السوق المالية مما جعلها ضمن أكبر عشرة أسواق على مستوى العالم.يشار إلى أن منظمة (أيوسكو) تضم في عضويتها 227 جهة رقابية ومشاركاً من بورصات ومنظمات إقليمية ودولية، وتتمتع بحضور فاعل في مجالات وضع وتطوير المعايير المنظمة لقطاع الأوراق المالية، وتعمل بشكل وثيق مع مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.وانضمت هيئة السوق المالية السعودية إلى منظمة (أيوسكو) عام 2010م، وتتمتع بعضوية مجلس إدارة المنظمة منذ عام 2013م، ومن ذلك الوقت تشارك الهيئة بفاعلية في العديد من اللجان التابعة للمنظمة، حيث أنها بالإضافة إلى عضويتها في اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، التي تركز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في المنطقة، فإنها عضو في لجنة الأسواق الناشئة، وفي عددٍ من لجان السياسات وفرق العمل التابعة للمنظمة، ولجنة المخاطر الناشئة، واللجنة التوجيهية للمدفوعات والبنى التحتية للأسوق المالية.// انتهى //16:17ت م0220