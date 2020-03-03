القطيف 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسدشّن مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط اليوم، حملة التبرع بالدم تحت شعار "دمي فداء لوطني 3"، والتي تنظمها إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ومكتب التعليم بمحافظة القطيف بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي .وأشاد العليط بالتنظيم والإقبال الكبير والمميز للمتبرعين في اليوم الأول للحملة والذي شهد 132 متبرعًا، مؤكدًا أن المبادرة تدعو لتحفيز المتبرعين بالدم وحثهم على الأعمال التطوعية، وتنمية هذه الثقافة وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية، مبينًا أن حملة التبرع بالدم عمل إنساني نبيل وواجب ديني عظيم.بدوره، أكد المساعد للشؤون المدرسية عبد الله بن علي القرني أن تنظيم حملة التبرع بالدم؛ تأتي في إطار التأكيد على المبادرات الإنسانية الخيّرة وتجسد روح التعاون بين أفراد المجتمع.من جانبه، أوضح رئيس وحدة الصحة المدرسية بمكتب تعليم القطيف محمد بن عبد الواحد آل حريز أن الحملة التي تستمر لمدة يومين استقبلت في اليوم الأول 132 متبرعًا، مشيرًا إلى أنها تسعى لتعزيز الصحة ونشر الوعي بأهمية التبرع بالدم والإسهام الحيوي لإنقاذ الأرواح ومساعدة المرضى في جميع المستشفيات وتعزز مبدأ المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //16:20ت م0221