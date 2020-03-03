القطيف 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسنفذ مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) اليوم، ورشة عمل بعنوان "الإرشاد المهني"، بحضور 34 من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بهدف تمكينهم وأسرهم للاستعداد المهني لوظيفة أفضل، وذلك في صالة التمكين بمقر المكتب.وتناولت الورشة التي قدمها المدرب علي سعود الفايز، أهمية السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية وطرق البحث عن وظيفة، والحقوق الوظيفية، كما سلط الضوء على ضرورة معرفة محتوى العقد والقراءة قبل التوقيع عليه.وأكد الفايز على ضرورة التدريب على المقابلة الشخصية كذلك البحث عن المعلومات الصحيحة عن المنشأة من خلال التأكد من الرسائل النصية والحرص على المصداقية عند تقديم الخبرات.// انتهى //16:25ت م0225