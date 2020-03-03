الدمام 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستواصل مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية فعالياتها من خلال إيصال رسائلها التوعوية والتثقيفية لزوارها من طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً" والذي يقام في معارض الظهران "اكسبو".وشهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً من جميع طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بعدد ٢٠٨٩ طالبة لأكثر من ١١٢ مدرسة من حاضرة الدمام لما يقدم من برامج متنوعة جمعت بين التوعوية والتثقيف والترفيه.وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني, أن المعرض يضم العديد من الأركان التوعوية التي تعرض طرق وسائل السلامة العامة في المنزل أو المدرسة أو الرحلات البرية، وشرح على أدوات السلامة وطرق استخدامها من قبل منسوبي الدفاع المدني، كما تضمن المعرض شاشات عرض لمواد توعوية وتثقيفية, مبينا أن المعرض يستقبل زواره بالفترة الصباحية والمسائية، الذي يستمر إلى السبت القادم بهدف زيادة الوعي والمعرفة لدى المجتمع بسبل الأمن والسلامة وتجنب المخاطر بكافة أشكالها وأنواعها، وترسيخ مفهوم توفير متطلبات السلامة في كافة مناشط الحياة.من جانبها قالت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة فاطمة الملحم أن هناك تعاون بين الجامعة وشركة أرامكو السعودية ومديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية وبالتحديد في برنامج "دافع الوطني" الذي يهتم بتدريب الطلاب والطالبات في الجامعة وكذلك المجتمع على كيفية التعامل مع الحوادث في أول لحظات وقوعها قبل وصول الفرق الإسعافية والدفاع المدني بالشكل السليم لضمان سلامتهم لحين وصول المنقذين.وأشارت الملحم إلى أنه بلغ عدد المتدربين بالبرنامج منذ انطلاق البرنامج أكثر من 1500 طالب وطالبة حيث سيكون في الفترة المقبلة تدريب لجميع الأشخاص بالمجتمع, بالإضافة إلى أنه تم تدريب قرابة 300 شخص من منسوبي التعليم في مجال الأمن والسلامة ومنحهم شهادات تدريب معتمد.// انتهى //16:33ت م0227