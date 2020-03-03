لندن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن حزمة مساعدات جديدة للاجئين السورين النازحين من جراء المعارك الدائرة في محيط إدلب.وأوضحت وزيرة التنمية الدولية البريطانية آن-ماري تريفلين في بيان أن بلادها ستقدم مساعدات بقيمة 89 مليون جنية إسترليني تشمل مساعدات طبية وغذائية وأغطية وخيام وغيرها من الأشياء الضرورية لمواجهة فصل الشتاء البارد في مناطق وجود النازحين.كما أدانت الوزيرة البريطانية استمرار نظام الأسد وداعميه في استهداف المدنيين ومهاجمة الأطفال العزل بوحشية في المدارس وإجبار عائلات لا حصر لها على عبور الحدود إلى تركيا للبقاء على قيد الحياة، مشدّدة على ضرورة التوصل إلى إتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في أنحاء البلاد كافة.// انتهى //17:34ت م0256