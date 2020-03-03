لندن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري عقب استهدافها بصاروخ من قبل طائرة F16 تركية حلقت بالقرب من الحدود شمال جسر الشغور، حيث سقطت الطائرة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.وأفاد المرصد بعثور مقاتلين من الفصائل على جثة تعود للطيار في قوات النظام الذي أُسقطت طائرته جنوب إدلب بعد استهدافها من قبل طائرة حربية تركية في أجواء جبل الزاوية، حيث عثر على الجثة في محيط منطقة دير سنبل.وكان المرصد السوري رصد في الأول من الشهر الجاري، إسقاط القوات التركية لطائرتين حربيتين من نوع سوخوي 24 تابعتين للنظام السوري وذلك بعد استهدافها بصواريخ يرجح أنها جو – جو تمت من قبل طائرات تركية F-16 التي تحلق بكثافة على الحدود السورية مع لواء إسكندرون، وسقطت الطائرتان ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في ريف معرة النعمان وجبل الزاوية، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير طاقم الطائرتين.وكان المرصد السوري رصد في الـ 14 من الشهر الماضي، مقتل طاقم الطائرة المروحية التابعة للنظام السوري التي جرى إسقاطها في غرب مدينة حلب، جراء استهدافها من قبل القوات التركية المتمركزة هناك بصاروخ موجه، حيث جرى العثور على جثتي تعود لطاقم الطائرة التي أُسقطت، وكانت مروحية قد جرى إسقاطها قبل في أجواء محافظة إدلب بتاريخ الـ 11 من الشهر المنصرم، وذلك عقب استهدافها من قبل القوات التركية في أجواء النيرب – قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي، حيث شوهدت ألسنة النيران تشتعل بالطائرة وهي تهوي في المنطقة، فيما قتل طاقم الطائرة حينها، وهم ضابط طيار برتبة عقيد وضابط طيار برتبة نقيب وطياران اثنان ملقيان للبراميل المتفجرة.// انتهى //17:34ت م0257