الخرطوم 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسقال رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن المفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح تهدف لتحقيق سلام حقيقي عبر أسس قانونية، يفضي إلى حكم رشيد.ووصف خلال مخاطبته بالقصر الرئاسي بالخرطوم اليوم القيادات الأهلية لقبائل دارفور بأنها القلب النابض للسودان، مثمنًا دورها الكبير في تعزيز اللحمة الاجتماعية بين مكونات دارفور وتجنيب البلاد شروخا أكبر كان يمكن أن تحدث بالإقليم، وأقر بوقوع ضرر كبير على مواطن دارفور خلال فترة الحرب، يجب جبره بما يوفر له الحياة الكريمة.ودعا الإدارات الأهلية للإسهام في بسط هيبة الدولة وسيادة القانون ومحاربة الظواهر السلبية بما يحفظ الحقوق والواجبات عبر تطوير قوانينها وأعرافها.وأكد البرهان حرص الحكومة على إزالة المعوقات كافة التي تواجه عودة اللاجئين والنازحين لقراهم وجعلهم مواطنين منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم، متعهدًا بدعم الإدارات الأهلية بما يمكنها من تعزيز دورها بصفتها إرثًا وطنيًا عريقًا أسهم في نصرة المظلوم.وحث قيادات الإدارة الأهلية على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول ملكية الأراضي القابلة للاستثمار بدارفور بما يحقق الأمان للمستثمرين ويدفعهم للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، ويحقق التنمية والاستقرار وإعلاء المصالح العليا على الخاصة.// انتهى //17:34ت م0258