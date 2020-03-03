عام / محافظ العيدابي يدشن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني '' السلامة أولًا''
الثلاثاء 1441/7/8 هـ الموافق 2020/03/03 م واس
العيدابي 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس
دشن محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري اليوم ،فعاليات معرض إدارة الدفاع المدني بمحافظة العيدابي وانطلاق أولى فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2020" تحت شعار "السلامة أولًا " ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة النقيب علي بن سعد القحطاني ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية .
وتضمنت الفعاليات معرضًا مصاحبًا بالشراكة مع مكتب تعليم محافظة العيدابي، وفريق فنون بلغاري وكذلك عرضًا مرئيًا لإمكانيات وتجهيزات كل قسم من آليات ومعدات، إلى جانب تنظيم مسابقة المرسم الحر ، حيث تجول الظافري في أركان المعرض المصاحب للاحتفالية ، فيما جرى تكريم المشاوكين في تنظيم المعرض .
واستقبل المعرض عددًا من طلاب مدراس تعليم العيدابي بهدف رفع مستوى الوعي بقواعد السلامة ، وتوجيه التركيز على عدد من البرامج التي تخص سلامة الاطفال، حيث يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام .
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17:37ت م
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