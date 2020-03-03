العيدابي 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسدشن محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري اليوم ،فعاليات معرض إدارة الدفاع المدني بمحافظة العيدابي وانطلاق أولى فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2020" تحت شعار "السلامة أولًا " ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة النقيب علي بن سعد القحطاني ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية .وتضمنت الفعاليات معرضًا مصاحبًا بالشراكة مع مكتب تعليم محافظة العيدابي، وفريق فنون بلغاري وكذلك عرضًا مرئيًا لإمكانيات وتجهيزات كل قسم من آليات ومعدات، إلى جانب تنظيم مسابقة المرسم الحر ، حيث تجول الظافري في أركان المعرض المصاحب للاحتفالية ، فيما جرى تكريم المشاوكين في تنظيم المعرض .واستقبل المعرض عددًا من طلاب مدراس تعليم العيدابي بهدف رفع مستوى الوعي بقواعد السلامة ، وتوجيه التركيز على عدد من البرامج التي تخص سلامة الاطفال، حيث يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام .// انتهى //17:37ت م0259