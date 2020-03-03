جيزان 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان, في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمقام تحت شعار "السلامة أولاً"، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة في مركز الراشد مول بمدينة جيزان.وتتمثل مشاركة الهيئة في الفعاليات في جناح خاص يبرز أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في إيصال رسائلها التوعية للمجتمع بكيفية التعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف, وأهم الإسعافات الطبية الأولية المقدمة للحالات الطارئة مثل النزيف الكسور والإغماء وتوقف القلب والحروق، وعملية الإنعاش القلبي الرئوي في حال وجود حالة فقدان الوعي والتي تعد من أهم الأساسيات التي من الممكن إنقاذ حياة الآخرين قبيل وصول الإسعاف.ويقدم المعرض معلومات تفصيلية عن برنامج "أسعفني" الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي ، الذي يدعم تسع لغات، ويتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف, واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويتميز بسهولة استخدامه من قبل فئة "الصم والبكم "، مما يجعل طلب الخدمة يسيراً عليهم.// انتهى //17:37ت م0261