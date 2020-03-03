لندن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 51 حالة، بعد تأكيد حالتين اليوم .ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية عن خطة لمحاربة انتشار كورونا تشمل اتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس وتأخير انتشاره والبحث في مصدره وعلاجه وفي النهاية تخفيف التأثير إذا أصبح الفيروس أكثر انتشارًا.وحذّرت الحكومة من احتمال انتشار المرض بصورة أوسع خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن خُمس القوى العاملة في البلاد ربما تتوقف عن العمل في ذروة انتشار الفيروس.// انتهى //17:37ت م0262