أبها 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، يوم غدٍ ، الحملة الوطنية للمشي، تحت شعار "امش 30"، وذلك في شارع الفن بأبها.وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن الفعالية تأتي تزامنًا مع الحملة الوطنية للمشي التي ستُطلقها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30"، مشيراً إلى أن الفعالية تستهدف جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من ٧٤ عاماً إلى ٨٠ عاماً ، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪ إلى ٣٥٪ .وأكد أنه سيصاحب الفعالية عدد من المعارض التي تضم فرق طبية متخصصة، للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل ، وعلاقة المشي بالصحة النفسية ، وركن مخصص للتوعية عن فايروس كورونا المستجد.وبين أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.وتشارك جهات حكومية عدة في الحملة من ضمنها تعليم عسير وجامعة الملك خالد وأمانة منطقة عسير والكلية التقنية وشرطة عسير ومرور عسير ودوريات الأمن بأبها والدفاع المدني والهلال الأحمر وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.// انتهى //17:57ت م0266