عرعر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع المديرية العامة للصحة اليوم, محاضرة توعوية لمنسوبيه بعنوان "الوقاية من العدوى".وتطرقت المحاضرة إلى الأوبئة بشكل عام والتعريف بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه وطرق انتقال العدوى بشكل مباشر وغير مباشر وأهمية الوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام.// انتهى //17:59ت م0268