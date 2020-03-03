عرعر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسالتقى مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان في مقر الإدارة اليوم، مدير إدارة التربية الخاصة بعرعر أحمد العنزي وعددا من طلاب العوق السمعي وقادة المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين, وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسمع.وقدم العنزي شرحاً عن العوق السمعي وأهم الخدمات يقدمها تعليم للطلاب التي تتمثل في توفير وسائل تعليمية وتدريبية مناسبة لهذه الفئة وتجعلهم قادرين على الاستمرار بالتعليم والتعلم ومواكب العصر.من جهة ثانية عقد تعليم المنطقة لقاءً تعريفياً حول "مبادئ التأهيل السمعي ضعاف السمع وزارعي القوقعة" عبر نظام لقاء اليوم العالمي للسمع الذي يصادف 3 مارس من كل عام ميلادي.وتطرق اللقاء إلى أهمية زراعة القوقعة مستويات وأنواع الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى التعريف بجهاز زراعة القوقعة ومكوناته، وطرق التدخل المبكر .// انتهى //18:05ت م0270