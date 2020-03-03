عـدن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم اليوم خلو اليمن من أي إصابات أو اشتباه بأي حالات بفيروس كورونا.وأشار وزير الصحة العامة والسكان اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات في المنافذ البرية والبحرية والجوية لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا، لافتًا النظر إلى أن الحكومة اليمنية وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تنسيق مباشر على أعلى المستويات للتدخل العاجل وتقديم الدعم للقطاع الصحي وأخذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال.وأهاب الوزير باعوم بمنظمة الصحة العالمية أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تداعيات خاصة بالفيروس، والتنسيق مع وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات اليمنية.// انتهى //19:15ت م0288