لندن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسدعت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز ترس، منظمة التجارة العالمية إلى اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة قوانين التجارة غير العادلة ومحاربة الحمائية.وأشارت ترس خلال مخاطبتها الجمعية العمومية للمنظمة 164 في جنيف اليوم إلى ضرورة توحد الجهود الدولية من أجل إعادة صياغة قوانين المنظمة للتجارة العالمية لتواكب التطورات المعاصرة.ونقلت المسؤولة البريطانية رؤية بلادها الخاصة بتحديث قواعد المنظمة لمعالجة التوترات التجارية الأساسية متمثلة في الإعانات الصناعية والشركات المملوكة للدولة ونقل التكنولوجيا القسري وتمكين البلدان الصغيرة من ممارسة دور أكبر في تشكيل النظام التجاري العالمي حتى تخرج من دائرة الفقر من خلال نظام أكثر عدلاً.// انتهى //19:16ت م0289