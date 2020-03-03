بيروت 08 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتقت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، في بيروت اليوم، بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي ضمن دوائر الشؤون السياسية ودعم السلام وعمليات السلام خالد خياري يرافقه القائد العام للقوّة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" الجنرال ستيفانو دل كول.وجرى خلال اللقاء استعراض مواصلة المنظمة الدولية دعمها للبنان، إضافة إلى سير عمل قوات "اليونيفل" في الجنوب اللبناني.// انتهى //19:19ت م0292