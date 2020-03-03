الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسنظمت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض ممثلة بشعبة الإشراف النسوي وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية أمس, برنامجاً توعوياً ضمن إطار مشروعها الوقائي "عزيمة وطن" لمدة يومين, استهدف 61 مشرفة من أندية الحي, وذلك في نادي حي ابتدائية سهمية الأنصارية بمدينة الرياض.وتناول البرنامج خلال اليومين الماضيين محاور عديدة كالتعريف بالمخدرات وأنواعها والمهارات الحياتية والوقاية الأسرية وطريقة تقديم البلاغات الأمنية, كما صاحب تلك الفعالية معرضاً ضم عينات حية للمواد المخدرة ونماذج لأساليب التهريب وأدوات التعاطي، ومطويات إرشادية.ويأتي هذا البرنامج امتداداً لحزمة من المحاضرات والدورات والمعارض التوعوية المكثفة التي تنفذها مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة مع الجهات التعليمية والحكومية في مدينة الرياض وجميع محافظات المملكة خلال العام الجاري، وضمن جهود تفعيل الشراكة التي تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات والمجتمع بأضرار آفة المخدرات والوقاية منها.// انتهى //19:23ت م0294