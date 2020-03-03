بريدة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسنظمت إدارة مرور منطقة القصيم اليوم، مسيرة للسيارات الكلاسيكية، ضمن حملة "حياتك أهم" الساعية لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى أفراد المجتمع، تجاه خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة، والحد من الحوادث المرورية المترتبة على هذه الظاهرة الخطرة.وشارك في المسيرة المرور ، والشرطة ، والدوريات ، وأمن الطرق، والهلال الأحمر ، ومجموعة من السيارات الكلاسيكية، إذ انطلقت المسيرة من إدارة المرو رمرورًا بشوارع مدينة بريدة الرئيسية.// انتهى //19:24ت م0296