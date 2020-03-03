بيروت 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم أنّ "نتيجة فحوصات المرأة التي شُخِّصَتْ كأوّل حالة مُصابة بفيروس كورونا في لبنان جاءت سلبية، على أنْ تتم معاودة الفحص المخبري لهذه الحالة يوم الغد، حيث سيتم إخراجها من المستشفى إلى منزلها، عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية للفحص المخبري".ولفتت الوزارة النظر في بيانها إلى أنّه "أجريت اليوم أيضاً فحوصات على عدد من الحالات المشتبه بإصابتها وجاءت نتائجها جميعاً سلبية".وناشدت الوزارة في ختام البيان "في إطار مكافحة الوباء، جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارًا محليًا للفيروس التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فوراً".// انتهى //19:32ت م0298