عـدن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسعقد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم لقاء بين وفد البنك الدولي برئاسة مديرة البنك لدى اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ووز، ومديري عموم المكاتب الخدمية بعدن.واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني عمر عبدالعزيز عبدالغني والوكيل المساعد للوزارة منصور زيد، ورئيس جامعة عدن الدكتور ناصر لصور، الموضوعات المتصلة بعمل البنك الدولي وتدخلاته في مختلف القطاعات.وأكد مديرو العموم على أهمية فتح البنك الدولي مكتبه في عدن، ونقل مكاتب المنظمات الدولية إلى عدن.من جهتها، أوضحت المسؤولة الدولية أن وفد البنك، سيعمل على دراسة الاحتياجات، وبحث آليات عمل مشتركة لتنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاجها اليمن.// انتهى //19:43ت م0301