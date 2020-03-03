عمّان 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم منافسات بطولة الملاكمة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م عن قارتي آسيا وأقيانوسيا، التي تستمر حتى 21 الشهر الحالي بمشاركة 221 لاعبًا ولاعبة يمثلون 35 دولة.ويتنافس اللاعبون المشاركون على 63 بطاقة تأهيلية مقسمة على 41 بطاقة ضمن منافسات الرجال، و22 بطاقة ضمن منافسات السيدات.وكانت اللجنة المحلية المنظّمة للبطولة أعلنت أن جميع المشاركين في البطولة من دول شهدت انتشاراً لفيروس كورونا المستجد، خضعوا لفحوصات أكدت خلوهم من الإصابة بالفيروس.ومُنح الأردن استضافة منافسات البطولة، بعد إلغاء استضافة مدينة ووهان الصينية للبطولة.// انتهى //20:57ت م0321